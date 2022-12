Metal: Hellsinger sobrepasa el millón de jugadores

Metal: Hellsinger el juego que combina elementos rítmicos, música metal y disparos en primera persona, alcanzó el millón de jugadores según dieron a conocer a través de la cuenta de Twitter del título.

Metal: Hellsinger desarrollado por The Outsiders es un juego de disparos en primera persona, en donde el jugador debe viajar por los ocho infiernos acabando con demonios, mientras toman el control de una mitad demonio, mitad humana.

El juego, junto con tener elementos ritmicos implementados en su jugabilidad, donde al mantener el ritmo de la canción permitirá potenciar tus habilidades, cuenta con la colaboración de una serie de artistas como Serj Tankian (System of a Down, Randy Blythe (Lamb of God, Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Bjorn Strid (Soilwork), entre otros.

“Mata a ritmo de metal y venganza en una travesía infernal por los Ocho Infiernos. Que le teman al ritmo. Metal: Hellsinger es un FPS rítmico repleto de demonios, armas brutales y música heavy metal”, apunta la descripción del título en Steam.

Metal: Hellsinger se lanzó el pasado 15 de septiembre y se encuentra disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC y a través de Xbox Game Pass.