Michael J. Fox relató el “momento más oscuro” que ha pasado en su batalla contra el Parkinson

Michael J. Fox ha luchado durante años contra el Parkinson pero, pese a las complicaciones propias de esa enfermedad, el actor de Volver al Futuro siempre ha tratado de mantener un buen ánimo.

No obstante, muchas veces esa es una tarea cuesta arriba y en una reciente entrevista con People, el actor contó lo que calificó como su “momento más oscuro” debido a esa enfermedad.

En 2018, luego de una riesgosa operación para extraer un tumor no canceroso de su columna vertebral, Fox tuvo que someterse a fisioterapia para volver a caminar. Pero, como tenía dificultades para ello, un día se cayó en la cocina de su casa y se rompió el brazo.

El actor solía estar acompañado de su familia, sin embargo, en esa oportunidad estaba solo en su hogar porque se había trasladado allí con el propósito de filmar un cameo en una película de Spike Lee.

“Solo me rompí. Estaba apoyado contra la pared de mi cocina, esperando a que llegara la ambulancia, y pensé: ‘Esto es lo más bajo que puedo’. Fue cuando cuestioné todo”, contó Fox. “Fue como: ‘No puedo poner una cara brillante en esto. No hay ningún lado positivo en esto, no hay ventajas. Esto es solo pesar y dolor'”.

Pero afortunadamente el actor logró recuperarse de esa lesión y eventualmente pudo recobrar su ánimo.

“El optimismo está realmente arraigado en la gratitud”, comentó Fox. "El optimismo es sostenible cuando uno vuelve a la gratitud, y lo que sigue es la aceptación. Aceptar que esto ha sucedido y lo acepta por lo que es. No significa que no puedas esforzarte por cambiar. No significa que tengas que aceptarlo como un castigo o una penitencia, simplemente ponlo en el lugar que le corresponde. Luego, observa en qué medida tienes que prosperar en el resto de tu vida y luego podrás seguir adelante ".