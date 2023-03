Michael Shannon contó que incialmente “estaba un poco confundido” sobre su regreso como Zod para la película de The Flash

Michael Shannon se refirió a su comentado regreso como el malvado General Zod para la película de Flash. En el marco de una reciente conversación con el portal Looper el actor que encarnó al clásico enemigo de Superman en Man of Steel (2013) reconoció que incialmente “estaba un poco confundido” sobre la propuesta de la nueva cinta de DC.

“Estaba un poco confundido. Les dije: ‘Si no me falla la memoria, creo que morí en Man of Steel. ¿Están seguros de que tienen al tipo correcto?’ Pero luego me explicaron todo el fenómeno del Multiverso, que... estaba un poco atrasado en eso. No puedo decir que sea un gran consumidor de este género de películas, no es que tenga nada en contra de ellas. Si voy a ver una película, lo más probable es que no sea una de esas, pero me encanta hacerlas”, contó Shannon.

Pero una vez que la confusión se disipó al actor no le habría costado aceptar la oferta de regresar como Zod debido a su buena experiencia previa con el papel. No obstante, Shannon también advirtió que su rol en The Flash no sería muy extenso ya que solo grabó durante algunas semanas.

“Me encantó hacer Man of Steel, y me encanta trabajar con Zack (Snyder), y sentí que en realidad era, en cierto modo, una película bastante importante. Fue agradable volver a visitar al personaje”, dijo Shannon. “No estuve allí por un tiempo terriblemente largo. Entré y salí en un par de semanas, así que fue una buena forma de pasar un poco de mi verano en Inglaterra. Andy (Muschietti) es un tipo encantador y un gran artista, visualmente, y me lo pasé genial”.

De acuerdo a lo que se ha anticipado con los adelantos y sinopsis de The Flash, esta versión de Zod encarnada por Shannon aparecerá en una de las Tierras que Barry Allen (Ezra Miller) visitará en su viaje por el Multiverso que también lo llevará a toparse con Batman (Michael Keaton) y Supergirl (Sasha Calle).

El estreno de la película de The Flash está programado para junio de este año.