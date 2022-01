Microsoft confirmó que paró la producción de la Xbox One en 2020

Nadie hasta ahora se había dado cuenta de que la producción de las consolas Xbox One había parado. Esto debido a reportes que aseguran que Microsoft realizó este plan de forma silenciosa.

Desde Xbox, la directora senior de marketing de productos, Cindy Walker, confirmó el cese de la creación de esas consolas debido a que la empresa actualmente se está centrando en los dispositivos de la actual generación. “Para centrarnos en la producción de Xbox Series X/S, detuvimos la producción de todas las consolas Xbox One a finales de 2020″, declaró Walker para el medio The Verge.

La noticia llega justo un día después de un informe del sitio Bloomberg, el cual aseguraba que Sony tenía planeado cesar la producción de PS4 para finales del 2021. Sin embargo, debido a la escasez de PS5, Sony fabricará alrededor de de un millón de consolas PS4 en 2022.

La Xbox One fue lanzada originalmente en noviembre del 2013 incorporada con un sensor Kinect. Sin embargo, el complemento se abandonó el 2014 antes de que llegara la Xbox One S el 2016.

La actualización más reciente de la serie de consolas fue la Xbox One X en 2017, que en ese entonces se promocionaba como la “consola más poderosa del mundo”. Posteriormente llegaría en 2019 la Xbox One S completamente digital. Todos los modelos de la Xbox One llegaron a vender 50 millones de unidades hasta mayo del 2020.