Microsoft dice que el intento de bloqueo de la compra de Activision Blizzard es “anticonstitucional”

Siguen los pormenores en la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y ahora desde la compañía han publicado una respuesta a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), ante sus intenciones de solicitar el bloqueo de la adquisición, apuntando que es “anticonstitucional”.

La FTC ha señalado que solicitará el bloque señalando que esta permitiría a Microsoft suprimir a sus competencias directas en el mercado, es decir PlayStation, señalando que podrán eliminar juego e IPs del resto de plataformas. Ante esto es que desde Microsoft han señalado que el bloque va contra la quinta enmienda, es decir el derecho a un proceso legal ante un árbitro neutral.

Además, desde Microsoft apuntan que el hecho de que se considere que una plataforma no tendrá éxito si no tiene Call of Duty “contradice los hechos directos”, y apuntan que Nintendo Switch y Valve han tenido éxito sin necesidad de esta franquicia.

Pero esta no es la única noticia que se tiene al respecto, y es que desde Microsoft también han acusado a Sony de bloquear la llegada de cuatro juegos a Xbox.

Esto fue como parte de una respuesta de Microsoft a la CMA de Reino Unido, donde señalaron que “Además de tener contenidos totalmente exclusivos, Sony también ha llegado a acuerdos con editores terceros que exigen la “exclusión” de Xbox del conjunto de plataformas en las que estos editores pueden distribuir sus juegos. Algunos ejemplos destacados de estos acuerdos son Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Bloodborne (From Software), el próximo Final Fantasy XVI (Square Enix) y el recientemente anunciado Silent Hill 2 remasterizado (Bloober team).”

Dada todas las trabas que está teniendo la compra, todo parece apuntar a que esta tardará en concretarse, sobre todo si es que terminan en un juicio.