Microsoft dice que Sony se opuso al lanzamiento de Xbox Game Pass en PlayStation

Desde Microsoft han dado a conocer que Sony se opuso a la llegada de Xbox Game Pass a PlayStation.

La información, llega en el marco de la respuesta de Microsoft a la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés), el organismo regulador de Reino Unido, en el marco de la adquisición de Activision Blizzard.

En la declaración, que tiene relación con la acusación de que la compra de la compañía tras Call of Duty perjudicaría a la competencia, es que desde Microsoft han sacado a la luz esta información señalando que “Sony ha decidido bloquear Xbox Game Pass en sistemas PlayStation, por lo que no está disponible en PlayStation” y agregando que “como todos los juegos que están disponibles en Game Pass también se pueden comprar, los jugadores de PlayStation seguirán teniendo la posibilidad de comprar Call of Duty en PlayStation. Y hacerlo seguirá costando menos que el coste de cambiar comprando una nueva consola Xbox”.

En las declaraciones, recogidas por The Verge (Vía Gaming Bolt), desde Microsoft agregan que con esto por primera vez los juegos de Activision Blizzard llegarán a un servicio de suscripción, enfatizando que “una vez más, este aumento de la competencia no ha sido bien recibido por el líder del mercado, Sony, que ha optado por proteger sus ingresos de las ventas de juegos recién lanzados, en lugar de ofrecer a los jugadores la opción de acceder a ellos a través de su suscripción, PlayStation Plus”.

Cabe recordar que ayer desde Microsoft ya señalaron se habían referido al respecto, mencionando que aunque todos los jugadores de Call of Duty se fueran a Xbox, PlayStation seguiría teniendo más usuarios.