Microsoft gana el juicio contra la FTC en Estados Unidos y la compra de Activision Blizzard está más cerca que nunca

Uno de los juicios más importantes de los videojuegos está llegando a su fin y es que la jueza Jacqueline Scott Corley ha negado la solicitud de la FTC en Estados Unidos para bloquear la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

De esta forma, tras cinco días de testimonios y semanas de documentos relacionados con la compra saliendo a la luz, es que la que será la adquisición más grande de la industria de los videojuegos está más cerca de concretarse.

De acuerdo a lo que señala The Verge, la resolución apunta que a pesar de la compra, Microsoft garantiza que Call of Duty seguirá llegando a las otras plataformas.

“La adquisición de Activision por parte de Microsoft ha sido descrita como la más grande en la historia tecnológica. Merece escrutinio. Ese escrutinio ha dado sus frutos: Microsoft se ha comprometido por escrito, públicamente y ante el tribunal a mantener Call of Duty en PlayStation durante 10 años en igualdad de condiciones con Xbox”, mencionan.

De acuerdo a lo que agregan, “Ha llegado a un acuerdo con Nintendo para llevar Call of Duty a Switch. Y ha firmado varios acuerdos para llevar por primera vez el contenido de Activision a varios servicios de juegos en la nube. La responsabilidad de este tribunal en este caso es limitada”.

“Consiste en decidir si, a pesar de estas circunstancias actuales, la fusión debe detenerse, tal vez incluso ser terminada, a la espera de la resolución de la acción administrativa de la FTC. Por las razones expuestas, el tribunal considera que la FTC no ha demostrado una probabilidad de prevalecer en su afirmación de que esta fusión vertical en esta industria específica pueda disminuir sustancialmente la competencia. Por el contrario, las pruebas del expediente apuntan a un mayor acceso de los consumidores a Call of Duty y otros contenidos de Activision. Por lo tanto, se DENIEGA la solicitud de medida cautelar preliminar”.

Tras esto, es que Phil Spencer señaló a través de Twitter que “Estamos agradecidos al tribunal por decidir rápidamente a nuestro favor. Las pruebas demostraron que el acuerdo de Activision Blizzard es bueno para el sector y las afirmaciones de la FTC sobre el cambio de consola, los servicios de suscripción múltiples y la nube no reflejan la realidad del mercado de los videojuegos. Desde que anunciamos por primera vez este acuerdo, nuestro compromiso de llevar más juegos a más gente en más dispositivos no ha hecho más que crecer”.

Por otro lado, Douglas Farrar, de la FTC señaló que están planeando su próximo movimiento. “Estamos decepcionados con este resultado dada la clara amenaza que representa esta fusión para la apertura de la competencia en los juegos en la nube, los servicios de suscripción y las consolas. En los próximos días estaremos anunciando nuestro próximo paso para continuar nuestra lucha para preservar la competencia y proteger a los consumidores”

Cabe mencionar que aún está pendiente la situación de la CMA en Reino Unido, con una audiencia programada para el próximo 28 de julio.