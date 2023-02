Microsoft sostiene que PlayStation controla el 70% del mercado global de consolas

¿Cuál es la principal compañía de consolas a nivel mundial? Si le preguntan a cualquier fanático de los videojuegos probablemente la respuesta apuntará a su empresa favorita. Sin embargo, aunque es difícil determinar definitivamente cuál es la empresa que prefieren los usuarios, Microsoft recientemente planteó que en términos de posesión de consolas Sony sería la empresa líder del mercado global de consolas.

Pero no crean que este fue un elogio sin sentido de Microsoft a Sony porque esta afirmación de la empresa tras Xbox se enmarca en una conferencia que realizó para entregar sus argumentos respecto a por qué la Comisión Europea debería aprobar su compra de Activision Blizzard.

Recuerden que Sony ha intentado frenar esa adquisición argumentando que el trato le daría una posición injusta a Xbox en el mercado al entregarle control sobre títulos como Call of Duty.

En ese sentido, tras remarcar su reciente acuerdo con Nintendo y revelar un trato con Nvidia para llevar Call of Duty a PC mediante GeForce Now, Microsoft indicó que Sony (o más bien PlayStation) tendría una posición dominante en el mercado de consolas.

“Piensen en el mercado de Europa. Es un mercado en el que Sony tiene una participación del 80%. A nivel mundial, es aproximadamente 70/30″, señaló Brad Smith el Vicepresidente de Microsoft (vía Games Industry Biz). “En Japón, es 96/4. Estos números se han mantenido notablemente constantes durante dos décadas. año, cuando hubo problemas con la cadena de suministro de Sony, volvieron con fuerza”.

Microsoft no detalló la fuente de sus cifras ni cómo consideran a otras consolas como Nintendo. No obstante, su punto es evdiente: Sony tiene más consolas en el mercado y por ende una ventaja que no desaparecería con su compra de Activision Blizzard y lo que pueda pasar con Call of Duty a raíz de eso. De hecho Microsoft sostiene que Sony superó sus ventas por 69/31 a fines año pasado.

Pero mientras Microsoft no mencionó al mercado estadounidense, donde Xbox tendría un mejor desempeño, Sony no se ha pronunciado sobre esta declaración y solo queda esperar la determinación de la Comisión Europea para ver si ese y otros argumentos de Microsoft bastarán para que finalmente se complete su adquisición de Activision Blizzard.