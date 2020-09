Microsoft sostuvo conversaciones para comprar Bungie

Según un reciente reporte Microsoft sostuvo conversaciones para adquirir Bungie, la desarrolladora tras destiny, según se dio a conocer recientemente.

En conversación con el podcast de GamesBeat, Jeff Grubb señaló que escuchó que tanto Microsoft como Bungie han estado en conversaciones sin embargo no han logrado llegar a un acuerdo por el precio de venta.

La información fue replicada por Nibellion a través de Twitter, quien explicó que las conversaciones han ocurrido en reiteradas ocasiones, y que el principal problema es el alto precio de la desarrolladora.

Al mensaje de Nibellion, Jeff le señaló que “las conversaciones de compra pasan siempre por cualquier cosa, así que no le daría a esto más importancia que un acercamiento profesional más. Es decir, ese es el motivo por el que Imran y yo lo comentamos en un podcast en lugar de escribir sobre ello. No es como que los desarrolladores cuentan con un precio colgando de las orejas. En estos negocios tienes que contactar para que te den un precio, y a raíz de ello puede que no ocurra absolutamente nada”.

Cabe recordar que durante los últimos años desde Microsoft han estado adquiriendo una gran cantidad de estudios para realizar juegos para Xbox, y de cara a la próxima generación de consolas.