Microsoft y Sony firmaron un acuerdo para mantener a Call of Duty en Playstation

La teleserie sigue extendiéndose, pero el nuevo capítulo al menos apunta a una resolución que evitará conflictos mayores. El director de Xbox, Phil Spencer, reveló que Microsoft y PlayStation han “firmado un acuerdo vinculante para mantener Call of Duty en PlayStation tras la adquisición de Activision Blizzard”.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Xbox anunció la noticia, explicando que esperan dar a conocer más detalles en el futuro. Su otro punto es uno que se ha repetido de forma insistente durante el conflicto por la adquisición de Activision Blizzard y las acciones de la Comisión Federal de Comercial: desde Xbox quieren que en el futuro los jugadores tengan más opciones en cuanto a dónde quieren jugar sus videojuegos.

Por ahora no existen detalles adicionales, pero el propio Phil Spencer, durante su testimonio durante el reciente juicio, había declarado que mantendrán a Call of Duty como parte del catálogo de Playstation y que su objetivo no es dejarlo como un título exclusivo de Xbox. De hecho, inclusive lo ha jurado en más de una ocasión.

“Me comprometo de pie aquí a no retirar Call of Duty, es mi testimonio, de PlayStation”, dijo Spencer durante el juicio. “Como se ha dicho, Sony obviamente tiene que permitirnos enviar el juego en su plataforma. Pero en ausencia de eso, mi compromiso es y mi testimonio es que continuaremos enviando versiones futuras de Call of Duty en la PlayStation 5 de Sony”.