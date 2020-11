Millie Bobby Brown luchará contra un dragón en su nueva película para Netflix

Millie Bobby Brown ha asegurado un nuevo proyecto para Netflix. Siguiendo el estreno de Enola Holmes y con miras a lo que será Stranger Things 4, desde Collider revelaron que la joven actriz protagonizará y producirá una nueva película titulada Damsel.

De acuerdo a ese reporte, Damsel será dirigida por Juan Carlos Fresnadillo (28 Weeks Later) en base a un guión de Dan Mazeau (Wrath of the Titans) y mostrará a Millie Bobby Brown como una princesa que deberá luchar contra un dragón.

En ese sentido, mientras aún no hay una sinopsis oficial, Collider explica que la trama de Damsel mostrará a Brown como la princesa Elodi, una joven que se debe casar con un miembro de un reino rival y eventualmente descubrirá que, durante la temporada de cosecha, dicho reino sacrifica a sus princesas a un dragón hambriento. Por lo tanto, Elodi deberá luchar con el dragón para salvar su vida.

Esta nueva película, que será estrenada mediante Netflix, también será producida por Brown bajo su compañía PCMA Productions, mientras que Zack Roth, Chris Castaldi y Mazeau igualmente se desempeñarán como productores.

Por ahora Damsel no tiene una fecha de estreno, pero se estima que el presupuesto para concretar su propuesta oscilará entre los $60 y los $70 millones de dólares.