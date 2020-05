Mindy Kaling y Dan Goor se encargarán de escribir el guión de Legalmente rubia 3

Prepárense porque la próxima entrega de Legalmente rubia finalmente habría tomado un nuevo impulso.

Un par de años después de que se reportara que Kirsten Smith y Karen McCullah estaban escribiendo el guión para Legalmente rubia 3, desde Deadline cuentan que Mindy Kaling y Dan Goor tomaron las riendas de la historia y ahora serán los encargados de llevar nuevamente al cine a Reese Witherspoon como la inolvidable Elle Woods.

Dan Goor es reconocido por su trabajo en diversas series de televisión y en su currículum destacan sus roles como guionista y productor ejecutivo de Parks and Recreation además de co-creador de Brooklyn Nine-Nine.

Por su parte, Mindy Kaling es la co-creadora de la serie de Netflix Never Have I Ever y además de desempeñó como guionista y productora ejecutiva de la serie Four Weddings and a Funeral emitida por Hulu.

De acuerdo a Deadline, Goor y Kaling no se dedicarán a arreglar el guión de Legalmente rubia 3 que había trazado Smith y McCullah, sino que “su guión tendrá un giro completamente nuevo”.

Además de protagonizar la nueva película, Reese Witherspoon se desempeñará como productora bajo su estudio Hello Sunshine, un cargo que compartirá con el productor de la franquicia, Marc Platt.

Legalmente rubia 3 todavía no cuenta ni con un director ni con una fecha de estreno.