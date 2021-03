Misión Imposible 7 sumó cinco nuevos integrantes a su elenco

El elenco de Misión Imposible 7 sigue creciendo. Si bien la película lleva un tiempo realizando sus filmaciones, durante esta semana se revelaron los nombres de otros cinco actores que figurarán en la próxima película protagonizada por Tom Cruise.

A través de su cuenta de Instagram el director de Misión Imposible 7, Christopher McQuarrie, compartió varias publicaciones para anunciar que Cary Elwes (Saw), Indira Varma (Game of Thrones), Rob Delaney (Deadpool 2), Mark Gatiss (Game of Thrones) y Charles Parnell (The Last Ship) serán parte de la película.

McQuarrie no detalló qué papeles interpretarán esos actores ni tampoco anticipó cuál será su importancia para la trama, sin embargo, presentó a cada uno de ellos con fotos donde aparecen caracterizados como sus personajes y contemplan un hashtag alusivo a Misión Imposible 7 y Misión Imposible 8.

Además de los actores mencionados anteriormente y Tom Cruise, Misión Imposible 7 contará con Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Angela Bassett, Ving Rhames, Henry Czerny, Pom Klementieff y Hayley Atwell.

Actualmente el estreno de esta película está fijado para el próximo mes de noviembre en Estados Unidos, pero obviamente eso podría cambiar debido a la pandemia.