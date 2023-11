Modern Warfare 3 se convierte en el juego peor valorado de la saga

Modern Warfare 3 ya se ha lanzado sin embargo, el juego no ha tenido el recibimiento esperado y el título ahora se ha convertido en el juego con la valoración más baja de la saga en Metacritic.

Desarrollado por Sledgehammer Games, el juego tiene una valoración de 50 por parte de la crítica y de 1.5 por parte de los usuarios, con lo cual además se convierte en uno de los juegos peor valorados de 2023.

Lamentablemente, hasta la fecha el juego anterior del mismo estudio, Call of Duty: Vanguard, era el que ostentaba la peor calificación de la saga con un 73 en Metacritic.

Con esta valoración es que el juego está cerca de verdaderos fracasos que se han lanzado este año como The Lord of the Rings: Gollum, Redfall y Forspoken.