Mouse LT | Army of the Dead & Rápido y Furioso 9

En una nueva edición de nuestro webshow, la conversación en esta ocasión estuvo centrada en dos explosivos tráilers recientemente lanzados.

Por un lado, Army of the Dead, el regreso de Zack Snyder al territorio de los zombies. Al otro lado, Rápido y Furioso 9, la nueva entrega de la cada vez más explosiva saga de acción vehicular.

Además, también abordamos los problemas de una nueva tendencia en Twitter y los rumores sobre un remake del juego The Last of Us.