Múltiples versiones de Stephen Strange se presentan en el nuevo adelanto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Cuando ya estamos en la recta final para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Marvel Studios continúa revelando nuevos vistazos a la película de la mano de pequeños avances oficiales.

Así, mientras durante el fin de semana surgieron aparentes spoilers sobre una de las partes más importantes de la nueva entrega del MCU, en su campaña promocional Marvel Studios decidió enfocarse en lo que ya sabemos sobre la secuela de Doctor Strange y con un nuevo spot titulado “Change” no solo volvió a destacar los anticipados cameos de algunos personajes, sino que también resaltó a las múltiples versiones de Stephen Strange se presentarán en la película.

En ese sentido, a lo largo de este avance, no solo podrán ver al Stephen Strange principal del MCU, sino que también podrán ver a la variante con una llamativa armadura y peinado denominada como “Defender Strange”, además del inquietante Strange con un tercer ojo y el que parece ser un Strange zombie.

De hecho, en otro avance revelado durante los últimos días Wong bromea sobre esas diferentes versiones de Strange declarando que él creía que un Stephen ya era lo suficientemente malo.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue dirigida por Sam Raimi y tendrá funciones desde este 4 de mayo en Chile.