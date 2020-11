Murió Elsa Raven, la actriz con memorables escenas en Volver al Futuro y Titanic

A los 91 años falleció Elsa Raven, una actriz que interpretó memorables escenas menores en películas como Volver al Futuro y Titanic.

De acuerdo a Deadline, Raven, cuyo verdadero nombre era Elsa Rabinowitz, falleció el pasado martes 3 de noviembre en su casa en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos.

Si bien Raven no realizó ningún papel protagónico en reconocidas películas, quizás muchas personas la recordarán por dos pequeños roles que tuvo en famosas cintas.

Particularmente Raven interpretó a la señora que en la primera película de Volver al Futuro interrumpe la cita de Jennifer y Marty para pedir que salven la torre del reloj en Hill Valley. Un momento que obviamente cobra importancia por cortesía del volante más adelante en la película.

Por otra parte, Raven también protagonizó una de las escenas más tristes de Titanic y es que en esa película interpretó a Ida Strauss, la mujer que muere abrazada con su esposo en el hundimiento del barco.

Si bien muchas de las escenas de Raven fueron cortadas de Titanic, ese momento permaneció en la película y ella también apareció en el video de “My Heart Will Go On” de Celine Dion.

Por otra parte, la carrera de Raven también incluyó el rol de agente inmobiliaria en The Amityville Horror, la casera de John Malkovich en In the Line of Fire, Gertrude Stein en The Moderns y la madre que perdió a su hijo en Fearless.