Murió Michael K. Williams, actor de The Wire y Lovecraft Country

A los 54 años de edad murió Michael K. Williams, el actor reconocido principalmente por su papel como Omar Little en la serie The Wire.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Williams fue encontrado sin vida en su residencia de Brooklyn durante la tarde de este lunes 6 de septiembre.

“Es con profundo pesar que la familia anuncia el fallecimiento del actor nominado al Emmy Michael Kenneth Williams. Ellos piden su privacidad mientras lloran esta pérdida insuperable“, señaló la representante del actor, Marianna Shafran.

Si bien Williams era principalmente reconocido por su mencionado rol en The Wire, el intérprete también participó de series como Boardwalk Empire, Community, When They See Us y, más recientemente, Lovecraft Country. Todo mientras que en el ámbito del cine fue parte de películas como 12 Years a Slave, Assassin’s Creed, The Public y Motherless Brooklyn.