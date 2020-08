My Hero Academia presentará dos nuevos OVAs durante este mes

La espera por la quinta temporada de My Hero Academia está lejos de terminar, pero durante las próximas semanas los fanáticos podrán sobrellevar esa expectación con dos nuevos OVAs del popular anime.

De acuerdo a Anime News Network, durante agosto se estrenarán dos nuevos episodios del anime de My Hero Academia en Japón. Estos capítulos especiales se presentarán como dos partes de una historia titulada Boku no Hero Academia: Ikinokore! Kesshi no Survival Kunren (My Hero Academia: ¡Sobrevive! Entrenamiento de supervivencia de vida o muerte) y estarán ambientados durante la tercera temporada del anime, específicamente antes del examen par obtener la licencia de héroe profesional.

En ese sentido, la sinopsis de los OVAs dice:

“La Clase 1-A se divide en dos equipos para practicar escenarios de rescate en casos de desastre. En el simulacro, se produce un incendio en un centro comercial subterráneo, y los equipos deben salvar a los muñecos colocados en el área que representan a personas que quedan atrapadas en el centro comercial. Cuando Deku y su equipo de 10 personas comienzan a buscar víctimas para salvar, un área se derrumba y los atrapa bajo tierra. Además, también está la amenaza de que pueden colapsar otras áreas, la electricidad se ha apagado y el aire se está volviendo escaso. Deku y su equipo deben trabajar juntos con sus quirks para escapar y sobrevivir”.

Por otra parte, las primeras fotos de estos episodios muestran a Deku y compañía preparándose para librar este nuevo desafío:

De acuerdo a Anime News Network estos OVAs debutarán el 16 de agosto en Japón, mientras que Crunchyroll dice que los emitirá en diversos territorios, incluyendo Sudamérica.