Nadie quiere tomar en serio las advertencias de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence sobre un comenta asesino de planetas en el nuevo tráiler de Don’t Look Up

Cuando todavía no se cumple una semana del estreno de Red Notice, Netflix ya se está preparando para el debut de su próxima gran película: Don’t Look Up.

Pero mientras la cinta más reciente de La Roca junto a Gal Gadot y Ryan Reynolds fue definida por su apuesta de acción y protagonistas, Don’t Look Up quiere destacar de otra manera. Después de todo, aunque esta cinta cuenta con un montón de figuras conocidas como parte de su elenco, su premisa es bastante diferente y busca mezclar humor con un vistazo crítico a nuestro mundo.

En líneas generales Don’t Look Up gira en torno a la historia de dos científicos (interpretados por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence) que descubren que un peligroso cometa se acerca a la Tierra. Sin embargo, sus advertencias no son escuchadas por las autoridades y tendrán que embarcarse en un tour mediático para tratar de generar conciencia sobre el peligro que enfrenta nuestro planeta.

En ese sentido, el nuevo tráiler revelado por Netflix sostiene que esta cinta estaría “basada en hecho reales que no han ocurrido aún”.

Don’t Look Up fue dirigida por Adam McKay (Vice) y, sin más preámbulos, pueden ver su tráiler aquí:

Don’t Look Up (o No miren arriba como será conocida en Latinoamérica) contará con actuaciones de Lawrence, DiCaprio, Cate Blanchett, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande, Tomer Sisley, Kid Cudi, Rob Morgan y Matthew Perry.

El estreno de esta película está planificado para el 24 de diciembre en Netflix.