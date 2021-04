Naomi Watts protagonizará un remake de Goodnight Mommy para Amazon

Naomi Watts se está preparando para protagonizar una nueva película de terror. De acuerdo a Variety, la actriz de El Aro y Twin Peaks fue escogida para encabezar al remake estadounidense de Goodnight Mommy.

Si no están familiarizados con Goodnight Mommy, cabe señalar que esa es una película austriaca de terror psicológico que debutó en 2014 y bajo la dirección de Severin Fiala y Veronika Franz gira en torno a la historia de unos gemelos que poco a poco comienzan a sospechar que la mujer con el rostro vendado que los ha estado cuidando no es su madre.

El remake de Goodnight Mommy será desarrollado bajo el amparo de Amazon Studios, contará con un guión de Kyle Warren, y Matt Sobel (Take Me To The River) será el encargado de la dirección. Todo mientras Fiala y Franz participarán del proyecto como productores ejecutivos.

“Mis películas favoritas son aquellas que invitan al público a adentrarse en el viaje de su protagonista”, comentó Sobel. “Ya sea por miedo al abandono o por la terrible comprensión de que los más cercanos a nosotros pueden no ser quienes parecen, nuestra re-imaginación de Goodnight Mommy tiene como objetivo crear una pesadilla inmersiva, con sensaciones viscerales al frente y al centro”.

La nueva versión de Goodnight Mommy aún no tiene una fecha de estreno, pero pueden ver el tráiler de la edición original aquí:

“En Goodnight Mommy, Elías y su hermano gemelo Lukas llegan a la casa de su madre y encuentran su rostro cubierto de vendajes, el resultado, explica, de una reciente cirugía estética. Lukas se deleita con las inusualmente laxas reglas de la casa de su madre, pero en la mente de Elías, un pensamiento espantoso se arraiga: la sospecha hundida de que esa mujer debajo de la gasa, que está haciendo su comida y durmiendo en la habitación de al lado, no es realmente su madre”, sentencia la sinopsis de la entrega de 2014.