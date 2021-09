Natalie Portman contó que su entrenamiento la ayudó a entrar en el papel de Jane Foster para Thor: Love And Thunder

Desde el panel de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego de 2019 el regreso de Natalie Portman como Jane Foster se ha posicionado en uno de los elementos más anticipados de Thor: Love And Thunder. Después de todo, aunque aún no hay muchos detalles sobre la trama de la película, durante ese evento se confirmó que la actriz no solo volverá a interpretar a dicho personaje en la cuarta película de Thor, sino que también se reveló que, siguiendo a una famosa historia de los cómics, Jane se transformará en la diosa del trueno.

En ese sentido, como han anticipado las fotos del set, el regreso de Portman al MCU estará marcado por un papel mucho más físico y para el que la actriz tuvo que prepararse bastante.

Así, aunque obviamente no adelantó nada sobre la historia de la película, en una reciente entrevista con Vanity Fair, Portman abordó su entrenamiento para la próxima película de Thor.

“Fue realmente divertido. Trabajé con una entrenadora, Naomi Pendergast, creo que fue cuatro meses antes del rodaje y, obviamente, durante todo el rodaje”, dijo Portman. “Hicimos mucho entrenamiento con pesas y muchos batidos de proteínas, entrenamiento de peso pesado que nunca había hecho antes. Por supuesto, nunca me propuse ser voluminosa. Fue muy físico, por lo que fue mucho trabajo de agilidad y también de fuerza”.

Por supuesto, esta no es la primera vez que Portman realiza un papel demandante físicamente en su carrera por lo que desde Vanity Fair sacaron a colación su experiencia en Black Swan para consultarle respecto a cómo las transformaciones físicas pueden influir en su desempeño.

“Definitivamente te ayuda a meterte en el personaje, y definitivamente ha cambiado la forma en que me muevo”, respondió Portman apuntando a su preparación física para Love and Thunder. “Caminas de manera diferente, te sientes diferente. Quiero decir, es muy salvaje sentirme fuerte por primera vez en mi vida”.

Thor: Love And Thunder planea estrenarse en mayo de 2022.