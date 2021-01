Naughty Dog comenzó el reclutamiento para un nuevo proyecto

El 2020 fue un gran año para Naughty Dog con la llegada de The Last of Us Part II, sin embargo desde el estudio no pierden el tiempo y ya se encuentran embarcados en un nuevo proyecto, para el cual se encuentran buscando personal.

A traes de la cuenta de Twitter de trabajos de la compañía detallaron los cargos que se necesitan y fue comentado por el co-creador y director de TLOU, Neil Druckman, que escribió “¡Ven a trabajar con nosotros! Estamos trabajando en algo muy cool”.

Los cargos que busca la compañía son bastante variados, y están enfocados en la animación, diseño, producción, programación entre otros.

Por el momento se desconoce de que se podría tratar este nuevo proyecto y si está basado en alguna de sus conocidas sagas o se trata de algo completamente nuevo.