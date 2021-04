Naughty Dog está desarrollando varios proyectos a la vez pero uno se está llevando gran parte de la atención

Naughty Dog el estudio tras populares sagas como Uncharted y The Last of Us, se encuentra envuelto en varios juegos, y según admitió su co-presidente, Evan Wells, aún están trabajando en como coordinar el desarrollo de adecuado de todos estos.

En conversación con Game marker’s Notebook, apuntó que intentamos nuestro primer gran desarrollo multiproyecto con The Last of Us”, agregando que “Al final de Uncharted 2, Bruce Straley y Neil Druckmann se fueron a diseñar (El nuevo juego), aunque pasaron tres o cuatro meses trabajando en Jak and Daxter antes de decidir archivarlo y centrarse en algo nuevo”.

Según explicó en la ocasión, “definitivamente tenemos varios proyectos, pero solo uno se lleva la mayor parte de la atención en todo momento”, y mencionó que “No tenemos dos proyectos en los que trabajen varios cientos de personas. Tenemos uno] y otros que están en fase de preproducción, o que tal vez salgan de la preproducción, pero que tendrán que esperar a que el proyecto principal haya finalizado antes de que todo el mundo salga de ese proyecto”.

Cabe recordar que durante la semana pasada surgió una información que apuntaba a que Naughty Dog se encontraba trabajando en un remake del primer The Last of Us, a la vez que estaba supervisando el desarrollo de un nuevo Uncharted, y un multijugador.