Neil Druckmann adelantó cómo será su episodio de The Last of Us

El director creativo del aclamado videojuego The Last of Us, Neil Druckmann dirigirá un episodio de la serie de HBO que adaptará el título. Si bien, Druckmann no dio muchos detalles de cómo será el capítulo, contó un poco de las diferencias de entre dirigir un juego y una serie de televisión.

“He estado pensando mucho en esto porque hay dos enfoques diferentes que puedes tomar”, dijo Druckmann sobre la serie.

“Los juegos, tanto Uncharted como Last of Us, son muy cinemáticos. Están musicalizados. Tienen actores. No está claro cómo se deben adaptar, qué conservar y qué no conservar. Con Uncharted y Last of Us, estamos tomando enfoques muy diferentes. Con Uncharted, se está contando una historia completamente diferente que está seleccionando y eligiendo momentos de la franquicia y dándote un sabor Uncharted”, dijo.}

“Con The Last of Us, estamos tratando de contar la misma historia que está en el juego, desviándonos en aspectos menores. No sé si está mal o bien, pero hay que jugar con las fortalezas del medio. Aquí hay una experiencia que funcionó bien, y estás sacando algo de ella que es fundamental para contar su historia, que es la parte interactiva. Así que es mejor que la complementes de otras maneras. Por ejemplo, puedes saltar entre las perspectivas de los personajes de una manera que no lo harías en un juego, porque estamos tratando de sumergirte como el personaje en el que estás jugando”, remnarcó.

Druckmann también contó su experiencia en el asiento de director, donde contó como eligió ciertas tomas para darle sentido a la serie:

“Tuve el privilegio de dirigir un episodio para el programa de HBO, y es solo aprender cómo se maneja la cinematografía o cómo planifican las tomas. Así que hay un lado creativo en eso: cómo estás pensando en la claridad de la narración. En este caso, cada toma tiene que tener un solo propósito. No estás tratando de enturbiarte con demasiadas ideas en una sola toma. Refleja mucho de nuestro pensamiento sobre cómo nos acercamos a los juegos. Pero solo está reforzando la noción de claridad”.

De esta manera, Neil Druckmann sugirió que dirigir una serie no es muy diferente de lo que ha hecho en los videojuegos. Desafortunadamente, no dió detalles de cuando llegará la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

De momento, se sabe Nick Offerman y Storm Reid interpretarán a Bill y a Riley respectivamente. Además, Jeremy Webb de The Punisher y Liza Johnson de American Horror Story estarán también en la dirección junto a Druckmann y a Craig Mazin.