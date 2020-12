Neil Druckmann ahora es copresidente de Naughty Dog

Neil Druckmann, uno de los directores de The Last of Us y The Last of Us Part II, subió de puesto al interior de Naughty Dog.

De acuerdo a un comunicado publicado por la propia compañía, Druckmann ahora se desempeñará como copresidente de Naughty Dog junto a Evan Wells.

Previamente Druckmann ostentaba el cargo de vicepresidente de la compañía y por ende su asenso llegó de la mano de la elección de dos nuevos vicepresidentes: Alison Mori y Christian Gyrling.

“Neil Druckmann ahora se une a mí como copresidente de Naughty Dog, después de servir casi tres años como Vicepresidente. Además, damos la bienvenida a Alison Mori y Christian Gyrling como vicepresidentes de Naughty Dog”, escribió Wells en la declaración. “Antes de convertirse en vicepresidente, Alison se desempeñó como nuestra directora de operaciones y Christian fue nuestro codirector de programación”.

Druckmann ha trabajado en Naughty Dog desde 2004 y, aunque incialmente trabajó como programador en títulos como Jak 3 y Jak X: Combat Racing, comenzó a destacar por su trabajo en Uncharted: Drake’s Fortune y Uncharted 2: Among Thieves antes de dar el salto definitivo de la mano de The Last of Us.

En ese sentido, Druckmann aseguró que su nuevo rol en Naughty Dog no le impedirá seguir “dirigiendo y escribiendo mientras ayudo a guiar a la próxima ola de creadores”.