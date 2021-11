Neil Druckmann concluyó su trabajo en el rodaje de la serie de The Last of Us

La serie de The Last of Us sigue avanzando en su desarrollo y esta semana Neil Druckmann anunció que ya concluyó su participación en el rodaje.

El desarrollador que participó como director creativo y guionista de los videojuegos tendrá la misión de dirigir algunos capítulos del programa protagonizado por Bella Ramsey junto a Pedro Pascal y durante este fin de semana anunció que ya finalizó su parte en ese aspecto de la producción.

“Por desgracia ... mi tiempo en Canadá ha llegado a su fin. Al mejor equipo de televisión del mundo, gracias por su increíble trabajo, su pasión y por hacerme sentir tan bienvenido. ¡Los extrañaré terriblemente! Emocionado por volver a Naughty Dog (¡y un clima más cálido!)”, escribió Druckmann junto a una foto de una claqueta con su nombre, un gorro de la producción, y Canadá como telón de fondo.

La serie de The Last of Us contará con Craig Mazin (Chernobyl) como showrunner y todavía no tiene una fecha de estreno concreta aunque se espera que debute durante 2022 a través de HBO.