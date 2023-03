Neil Druckmann desmintió una popular teoría sobre un cameo en el final de temporada de The Last of Us

[En esta nota encontrarán spoilers de “Look for the Light”, el noveno episodio de la primera temporada de The Last of Us]

Si durante los últimos días han seguido la discusión sobre The Last of Us en redes sociales, probablemente no solo han visto un montón de opiniones sobre el debate ético y moral que proponen las decisiones de Joel al final de la serie, sino que quizás han notado que hay varias teorías sobre algunos momentos del noveno episodio y conjeturas de cómo podría conectarse todo con la inminente adaptación de The Last of Us - Part II a partir de la segunda temporada.

En ese sentido, una de las teorías más difundidas desde la emisión del final de la primera temporada de The Last of Us ha sido una que sostiene que una figura que consigue huir de Joel durante la matanza del Hospital de las Luciérnagas sería nada más ni nada menos Abby, la antagonista de Ellie y compañía en The Last of Us - Part II .

Esa conjetura se sustenta en que Abby debería estar en el Hospital durante aquel momento y que la figura que corre tendría una trenza tal y como el personaje.

No obstante, Neil Druckmann no tardó en echar por Tierra esa especulación.

Durante una aparición en el podcast Kinda Funny el director de los juegos originales y co-creador de la serie negó que aquella figura que logra huir de Joel fuera Abby.

“Está bien, mataré ese rumor”, dijo Druckmann. “Esa no es Abby”.

En la misma conversación, Druckmann reconoció que la primera temporada de The Last of Us si incluyó guiños a elementos que recién aparecen en el segundo videojuego como la ciudad de Jackson y el caballo Shimmer. Todo mientras también volvió a bromear con la que podría ser una aparición de Dina.

Pero mientras la Abby televisiva no estaría en la primera temporada de The Last of Us, una parte de la Abby de los videojuegos si figuró en la serie. Después de todo Laura Bailey, quien realizó la voz de Abby en The Last of Us -Part II tuvo un cameo como una de las enfermeras que tenían que operar a Ellie y terminan siendo amenazadas por Joel.

“Laura y Neil son grandes amigos y pensamos: ‘¿Quieres ser enfermera?’”, comentó el showrunner Craig Mazin a The Hollywood Reporter. “Llevé a Laura a un recorrido por los pasillos de este hospital y lloró con solo mirarlo… Es algo común que las personas que venían del mundo de los juegos de Neil sintieran que estaban entrando en esta increíble e imposible adaptación de realidad virtual”.

Pero quizás lo mejor de ese guiño no es solo que Bailey se sumó a Troy Baker, el Joel original que apareció como uno de los secuaces de David; o Ashley Johnson, la Ellie original que fue la madre de Ellie en la serie, sino que también nos proporcionó una foto digna del meme de Grant Gustin con la tumba de Oliver Queen en el Arrowverso.

The Last of Us ya fue renovada para una segunda temporada que comenzará a adaptar la historia de The Last of Us - Part II.