Neil Druckmann explicó por qué cambiaron elementos de una muerte clave en la serie de The Last of Us

[En esta nota encontrarán spoilers sobre “Infectados”, el segundo episodio de la serie de The Last of Us]

Si antes de ver la nueva serie de HBO jugaron al videojuego de The Last of Us, probablemente ninguna de las muertes que han ocurrido hasta ahora en la serie los ha sorprendido. Después de todo, puntos como el deceso de Sarah son la base de la trama del título de supervivencia y muertos vivientes.

Pero aunque los pilares de The Last of Us no han cambiado mucho desde los videojuegos a la televisión, hay otros elementos que han tomado tonos diferentes en el programa y quizás uno de los ejemplos más llamativos que sucedió en esa línea es la muerte de Tess.

El personaje que en la serie es interpretado por la actriz Anna Torv muerte prontamente al igual que su contraparte de los juegos. No obstante, mientras la ya infectada Tess de los videojuegos se queda atrás para enfrentar a FEDRA, en la serie de The Last of Us el personaje tiene que enfrentar a una horda de infectados y ese en ese contexto que su muerte es un poco distinta ya que antes de dejar caer al encendedor que desatará una explosión, Tess recibe un “beso” por parte de un infectado y eso sella totalmente su destino.

Pero ¿por qué la muerte de Tess fue con un tétrico beso con zarcillos en lugar de una mordedura o algo más brutal? En una conversación con el portal EW uno de los responsables de la serie explicó que aquello sería parte de una postura que ya habían manifestado antes del estreno y es que la violencia no sería necesaria para una historia desgarradora.

“Estas cosas (la infección) no tienen que volverse violentas a menos que estés luchando para que no propaguen más”, dijo Neil Druckmann, co-creador del videojuego y guionista de la serie. “Eso se realiza de esta manera hermosa, pero horrible con Anna”.

“Craig (Mazin, el showrunner) dijo inteligentemente: ‘¿Qué podemos hacer para separar aún más a nuestros infectados de los zombies?’ Es más que una simple mordida. Hay algo más en juego”, añadió. “Ojalá tuviéramos ese momento de ajá de inmediato, pero hicimos una lluvia de ideas sobre tantas cosas diferentes que podrían suceder y algunos de ellas eran bastante extravagantes”.

La serie de The Last of Us presentará un nuevo episodio el próximo domingo.