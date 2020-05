Netflix anunció al elenco para su serie de Sweet Tooth

Durante este martes Netflix anunció oficialmente que la serie basada en el cómic Sweet Tooth de Jeff Lemire será parte de su catálogo y de la mano de esa confirmación la plataforma de streaming aprovechó de revelar a parte del elenco de esta apuesta.

De acuerdo a una publicación en el sitio oficial de DC Comics, la serie de Sweet Tooth de Netflix contará con Christian Convery (Legion, Descendants 3) como Gus, el joven híbrido de humano y venado que es el protagonista de esta historia.

Por otra parte, James Brolin (Traffic) se desempeñará como narrador de la serie, mientras Will Forte (MacGruber), Nonso Anozie (Game of Thrones) y Adeel Akhtar (The Big Sick) aparecerán en papeles que aún no son detallados.

La serie de Sweet Tooth contará con ocho episodios de una hora cada uno y tendrá Jim Mickle y Beth Schwartz como showrunners. Mickle también se desempeñará como director. Todo mientras Robert Downey Jr., Susan Downey y Amanda Burrell serán productores ejecutivos por el lado Team Downey mientras Linda Moran y Evan Moore estarán a cargo de la producción.

Sweet Tooth se centra en las aventuras de Gus, un joven mitad venado mitad humano que abandona su hogar tras un catastrófico evento y se embarca en un viaje para buscar respuestas sobre su origen.

Por ahora Netflix todavía no fija una fecha de estreno para este proyecto, pero junto con el anuncio reveló el primer afiche promocional de la adaptación: