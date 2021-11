Netflix confirmó que series como Vikings: Valhalla, Sandman, The Umbrella Academy 3 y Army of the Dead: Lost Vegas llegarán a su servicio en 2022

Aunque ya había dado algunas pistas al respecto durante su evento de novedades, esta semana Netflix confirmó al listado de series de ficción que pretende estrenar durante el próximo año.

Mediante una publicación en su blog, la plataforma confirmó que pretende seguir fortaleciendo a su apartado “geek” durante 2022 y reafirmó que series como Stranger Things, Locke & Key y The Umbrella Academy regresarán el próximo año. Todo mientras como franquicias como Army of the Dead y The Witcher seguirán expandiéndose con nuevas producciones y el mundo de los vikingos volverá con la nueva serie Vikings: Valhalla.

Y obviamente el streaming también aseguró que su serie de Sandman verá la luz durante el próximo año.

Así, sin más preámbulos, este es el listado de lo que Netflix planea estrenar en 2022:

Sandman

Resident Evil (serie)

Vikingos: Valhalla - 25 de febrero de 2022

The Witcher: Blood Origin

Stranger Things 4 (mediados de 2022)

The Umbrella Academy: Temporada 3

Alice in Borderland: Temporada 2

Locke & Key: Temporada 3

First Kill

Cómo criar a un superhéroe: Temporada 2 - 1 de febrero de 2022.

¡El show de Cuphead! (animación)

Cyberpunk: Edgerunners (animación)

Magic: The Gathering (animación)

Army of the Dead: Lost Vegas (animación)

The Midnight Club de Mike Flanagan

Archivo 81 - 14 de enero de 2022

Venir del frío - 28 de enero de 2022

Como pueden notar solo algunos títulos tienen fechas concretas de estreno, sin embargo, la promesa de Netflix es que por lo menos todas estas producciones se sumarán a su catálogo en 2022.