Netflix estaría intentando remover a las escenas de sexo de Bridgerton que llegaron a sitios de pornografía

Aunque Lupin podría desplazarla en el listado de la series más populares de Netflix, Bridgerton se ha convertido en todo un fenómeno desde que debutó en esa plataforma de streaming a fines del año pasado.

La serie creada por Chris Van Dusen permanece entre los contenidos más vistos de la plataforma y sigue llamando la atención de los suscriptores de Netflix hasta el día de hoy. Sin embargo, mientras varias personas se animaron a ver la propuesta de Bridgerton por las reseñas y los comentarios en redes sociales, actualmente Netflix estaría batallando contra una particular situación de piratería.

Según reporta The Sun, varias escenas de sexo de Bridgerton han llegado a distintos sitios de pornografía. Por supuesto, esas escenas corresponden a material pirateado de la serie, por lo que Netflix estaría emprendiendo acciones contra las plataformas que están albergando esos registros.

“Las escenas de sexo de Bridgerton que aparecen junto con algunos de los materiales más obscenos que la web tiene para ofrecer han provocado horror e ira”, dijo una fuente de The Sun. “Las escenas atrevidas han contribuido al entusiasmo, pero es un drama de prestigio basado en novelas muy vendidas. Vender escenas como pura obscenidad está más allá de la palidez“.

Desde The New York Post plantean que “muchos clips ya se eliminaron de las plataformas de pornografía después de que Netflix emitiera advertencias sobre el ‘uso indebido de su propiedad intelectual’”. Pero obviamente el streaming todavía no puede, y probablemente nunca podrá, eliminar a todas esas publicaciones.

En ese sentido, los reportes dicen que elenco de la serie estaría bastante molesto con esta situación. “Ha sido particularmente angustiante para Phoebe (Dynevor) y Regé-Jean (Page), dos jóvenes actores que firmaron para los papeles de su vida y no consintieron en ser explotados de esta manera”, señaló otra fuente de The Sun.

De hecho, previamente Dynevor ya había explicado que a su juicio las escenas de sexo de Bridgerton no son gratuitas y existen para aportar a la trama de la serie.

“Nunca sentí que las escenas de sexo estuvieran ahí solo por el bien de las escenas de sexo”, señaló la actriz en una entrevista con The Wrap. “Realmente contaron una historia. Contaron la evolución sexual de Daphne y era muy importante hacerlo bien“.

Bridgerton no es la primera serie que se convierte en el blanco de este tipo de prácticas, y en el pasado producciones como Normal People y Game of Thrones también vieron como sus secuencias explícitas llegaron a sitios de pornografía.