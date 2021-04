Netflix planea estrenar nuevas películas semanalmente desde mayo hasta agosto

Mientras algunos estudios siguen descifrando qué hacer con sus estrenos en el marco de la pandemia, Netflix tiene claro su plan a seguir y es que gracias a que su estrategia está completamente enfocada en el streaming la compañía planea llenar lo que queda de este año con nuevo contenido.

De hecho, durante esta semana Netflix dio a conocer un video promocional para sus próximos estrenos y de paso prometió que estrenará por lo menos una nueva película a la semana desde fines de abril y hasta la conclusión del próximo mes de agosto.

Por supuesto, para que eso no se convierta en algo tedioso, los estrenos de Netflix para el período que abarca el verano del hemisferio norte contemplarán desde apuestas animadas como The Mitchells vs. the Machines y Wish Dragon, pasando entregas más ligadas al terror como Oxygen, hasta anticipados estrenos como Army of the Dead, The Woman in the Window y el remake de She’s All That.

Si quieren hacerse una idea sobre lo que ofrecerá la plataforma, estas son algunas de las películas que presentará Netflix en los próximos meses.

Abril

Things Heard & Seen (29 de abril)

“Una pareja de Manhattan se muda a una aldea histórica en el valle de Hudson y descubre que su matrimonio tiene una oscuridad siniestra, que rivaliza con la historia de su nuevo hogar. Basada en la aclamada novela de Elizabeth Brundange”.

The Mitchells vs. the Machines (30 de abril)

“El viaje en carretera de una familia disfuncional y estrafalaria se vuelve una odisea cuando quedan atrapados en medio de un apocalipsis de robots y se convierten, increíblemente, en la última esperanza para la humanidad”.

Mayo

Monster (7 de mayo)

“Un inteligente y simpático estudiante de cine de Harlem de 17 años ve voltearse a su mundo cuando lo acusan de asesinato. Seguimos su dramático viaje a través de una compleja batalla legal”.

Oxígeno (12 de mayo)

“Sin salida. Sin memoria. 90 minutos de vida. Liz se está quedando sin oxígeno y sin tiempo. Para sobrevivir, primero debe recordar quién es”.

The Woman in the Window (14 de mayo)

“Anna Fox (Amy Adams) se siente más segura cuando mira el mundo desde detrás de su ventana. Hasta que la familia Russell se muda al otro lado de la calle y ella es testigo de algo inimaginable. La pregunta es ... ¿qué pasó realmente?”

Army of the Dead (21 de mayo)

En esta película dirigida por Zack Snyder un grupo de mercenarios tratará de realizar el mayor atraco de sus vidas en el marco de un brote zombie en Las Vegas.

Roberto Baggio: El Divino (26 de mayo)

Esta producción es una crónica de la carrera del jugador de fútbol Roberto Baggio.

Ghost Lab (26 de mayo)

Dirigida por Paween Purijitpanya (Phobia 2), esta película de suspenso se centra en “experimentos sobrenaturales que cruzan los límites entre la vida y la muerte”.

Blue Miracle (27 de mayo)

“La increíble historia real de Casa Hogar, el hogar de niños mexicano que participó del torneo de pesca más importante del mundo para salvarse”.

Junio

Carnaval (2 de junio)

“Después de una ruptura, una influencer lleva a sus amigas a un viaje gratis al vibrante Carnaval de Bahía, donde descubre que la vida no se trata solo de likes en las redes sociales”.

Awake (9 de junio)

En esta película “la histeria global se desata después de que una misteriosa catástrofe destruye todos los dispositivos electrónicos y le quita la capacidad de dormir a la humanidad. Los científicos corren contra el reloj para encontrar una cura para el insomnio inexplicable antes de que sus efectos fatales eliminen a la raza humana. Cuando Jill, una ex soldado, descubre que su pequeña hija puede ser la clave de la salvación, debe decidir: proteger a su hija a toda costa o sacrificarlo todo para salvar el mundo”.

Wish Dragon (11 de junio)

Esta película animada que cuenta con la voz de Jackie Chan en su idioma original gira en torno a la historia de un dragón que cumple deseos.

Skater Girl (11 de junio)

“Una adolescente en la India rural descubre una pasión por el skate que le cambia la vida y se enfrenta a un camino difícil mientras persigue su sueño de competir”.

Jagame Thandhiram (18 de junio)

Este thriller de acción dirigido por Karthik Subbaraj se centra en Suruli, un gangster de Madurai que deberá tomar difíciles decisiones en torno a su hogar, su nación y su sentido de pertenencia.

Fatherhood (18 de junio)

“En esta historia real conmovedora, divertida y emotiva, Kevin Hart asume el trabajo más difícil del mundo: la paternidad”.

Good on Paper (23 de junio)

“Después de años de poner su carrera por delante del amor, la cómica Andrea Singer se ha topado con el chico perfecto. En el papel, marca todas las casillas, pero ¿es todo lo que parece?”

The Ice Road (25 de junio)

“Después del colapso de una mina de diamantes remota en el extremo norte de Canadá, el conductor de una carretera de hielo de gran plataforma (Liam Neeson) debe liderar una misión de rescate imposible sobre un océano helado para salvar a los mineros atrapados. Luchando contra el deshielo y una tormenta gigantesca, descubren que la verdadera amenaza es una que nunca vieron venir”.

America: the Motion Picture (30 de junio)

“En esta historia revisionista animada y tremendamente irónica, un George Washington armado con una motosierra reúne a un equipo de agitadores de la chusma, entre ellos el amante de la cerveza Sam Adams, el famoso científico Thomas Edison, el jinete aclamado Paul Revere y un Gerónimo muy cabreado para derrotar a Benedict Arnold y King James en la Revolución Americana. ¿Quién ganará? Nadie lo sabe, pero puede estar seguro de una cosa: estos no son los fundadores de tu padre ... uh, los padres”.

La casa de las flores: La película (junio)

“Mientras espera ser intervenida en una delicada cirugía, Delia le revela un secreto a Paulina: en la habitación de sus padres hay un escondite que protege, entre otras cosas, un tesoro familiar y las pruebas contra Agustín Corcuera, recientemente absuelto por el asesinato de Pato. Engañándolos, Paulina convence a sus hermanos de burlar las medidas de seguridad de su ex hogar y recuperar el tesoro. Su plan se desarrolla al mismo tiempo que, en los años 80, Virginia y Ernesto llevan a cabo el suyo para obtener la confesión de Agustín. El amor por su niñera, y la posibilidad de vengar a su familia, harán que los de la Mora rompan todas las reglas para lograr esta misión aparentemente imposible”.

Julio

Resort to Love (29 de julio)

“Una comedia romántica sobre la aspirante a estrella del pop Erica (Christina Milian), que termina siendo el entretenimiento en la boda de su ex prometido después de tomar un concierto a regañadientes en un lujoso resort de la isla de Mauricio mientras sigue un colapso en su carrera musical. Ella trata de mantener su relación pasada en secreto de su futura esposa Beverly, pero Erica redescubre sus sentimientos por su ex, Jason (Jay Pharoah), a pesar de los intentos de su hermano Caleb (Sinqua Walls) de evitar que se vuelvan a enamorar. En esta cálida y divertida historia romántica que explora los lazos del amor y la familia, la pregunta pronto es: ¿cantará Erica en la boda de Beverly, o en la suya propia?”

The Last Mercenary (30 julio)

“En esta comedia de acción en francés, Jean‑Claude Van Damme interpreta a un misterioso ex-agente del servicio secreto que debe regresar a Francia cuando el Gobierno acusa de tráfico de armas y drogas a su hijo —con quien no tiene ninguna relación—, después del error de un burócrata fanático y una operación de la mafia”.

Cielo rojo sangre (julio)

“Una mujer con una enfermedad misteriosa debe entrar en acción cuando un grupo de terroristas intenta secuestrar un vuelo transatlántico nocturno. Para proteger a su hijo, tendrá que revelar un oscuro secreto y liberar al vampiro que lleva dentro”.

Trollhunters: Rise of the Titans (julio)

“Después de los sucesos de la trilogía de Relatos de Arcadia, los héroes de nuestra historia deben unirse para proteger a la humanidad de la malvada Orden Arcana, que usa su magia negra incontrolable para invocar titanes milenarios capaces de destruir el mundo”.

The Last Letter From Your Lover (julio)

“Entretejiendo historias del pasado con el presente, The Last Letter From Your Lover, se centra en una ambiciosa periodista, Ellie Haworth (Felicity Jones), que descubre un puñado de cartas secretas de 1965 y se dispone a resolver el misterio del romance prohibido que guardan esas líneas. A medida que va descubriendo la historia de Jennifer Stirling (Shailene Woodley), esposa de un rico empresario, y Anthony O’Hare (Callum Turner), el periodista financiero que cubre las noticias relacionadas con él, Ellie comienza a vivir su propia historia de amor con el adorable y formal empleado del archivo (Nabhaan Rizwan) que la ayuda a rastrear más cartas. Basada en la novela ‘La última carta de amor’ de JoJo Moyes, y dirigida por Augustine Frizzell”.

Agosto

The Kissing Booth 3 (11 de agosto)

“En el verano antes de partir a la universidad, Elle se enfrenta a la decisión más difícil de su vida: mudarse al otro lado del país con Noah, su increíble novio, o cumplir su promesa de toda la vida de ir a la universidad con Lee, su mejor amigo. ¿Quién acabará con el corazón roto por Elle?”

Sweet Girl (20 de agosto)

“Devastado por el asesinato de su mujer, un hombre (Jason Momoa) busca venganza mientras protege a la única familia que le queda: su hija (Isabela Merced)”.

He’s All That (27de agosto)

“He’s All That reinventa la trama original del clásico adolescente de 1999, She’s All That. La historia contemporánea sigue a una influencer (Addison Rae) que acepta el desafío de convertir al mayor perdedor de la escuela (Tanner Buchanan) en el rey del baile”.

Beckett (27 de agosto)

“Durante sus vacaciones en Grecia, una pareja cae presa de una violenta conspiración con trágicas consecuencias”.

Y aquí puedes obtener algunos vistazos a esas películas por cortesía del nuevo video promocional del streaming: