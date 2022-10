Netflix quería realizar series de El Señor de los Anillos al estilo de Marvel Studios

Antes de Amazon Prime Video se quedara con los derechos para realizar una serie de El Señor de los Anillos, gran parte de las compañías de entretenimiento en Hollywood intentaron conquistar a los responsables del legado de J. R. R. Tolkien para poder realizar una producción basada en el famoso mundo que creó el escritor.

Pero aunque ahora sabemos que todo eso terminó en El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder y su relato ambientado en la Segunda Edad de la Tierra Media, las cosas habrían sido muy distintas si una de las otras propuestas hubiese prosperado.

Después de todo, en un reciente artículo sobre los shworunners de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder desde The Hollywood Reporter revelaron que Netflix y HBO realizaron propuestas bastante curiosas para concretar series de El Señor de los Anillos.

Concretamente The Hollywood Reporter dice que HBO básicamente quería hacer un remake de todo aquello que se contó en la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson. No obstante, aunque los responsables del legado del autor no idolatran a aquellas cintas, tampoco querían tocar la misma tecla.

En ese sentido, lo más curioso es lo que habría propuesto Netflix y es que el streaiming habría intentado realizar una apuesta al estilo de Marvel Studios para El Señor de los Anillos.

No, Netflix no quería darles superpoderes a los personajes ni nada por el estilo. Sin embargo, The Hollywood Reporter dice que el streaming quería hacer varias series enfocadas en figuras como Gandalf y Aragorn. Ya saben, una apuesta cohesionada y secuencial como el MCU.

Pero aunque durante años varias compañías han querido tener su propio MCU, desde la propiedad de Tolkien tenían claro que ese no era el camino que querían.

“Adoptaron el enfoque de Marvel”, señaló una fuente de THR “y eso asustó por completo a (los propietarios de la obra de Tolkien )”.

Pese a que a El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder le fue bien en su estreno y ya se está trabajando en su segunda temporada, es un ejercicio intrigante imaginar cómo habría sido una serie de El Señor de los Anillos en la mano de un streaming distinto a Amazon.