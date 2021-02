Netflix quiere contar la historia de los “verdaderos piratas del Caribe” en el tráiler de The Lost Pirate Kingdom

Si todavía están buscando programas de piratas para llenar el vacío de Black Sails, Netflix tiene una inusual propuesta para ustedes.

Durante esta semana el streaming dio a conocer el tráiler oficial de The Lost Pirate Kingdom, una nueva producción que debutará durante el próximo mes de marzo en la plataforma. Pero The Lost Pirate Kingdom no es una serie de ficción y aunque su avance anticipa que tendrá una importante dosis de recreaciones, esta apuesta planea presentarse como una serie documental enfocada en los “verdaderos Piratas del Caribe”.

En ese sentido, este programa mezclará antecedentes entregados por expertos con recreaciones de lo que habría pasado durante ese período de la historia. Es decir, esta apuesta será bastante parecida a esas producciones de History Channel y todo apunta a que pondrá una buena dosis drama para hacer las cosas más interesantes.

Si no lo creen, solo vean este tráiler:

Para quienes aún no lo tengan claro, Netflix dice que The Lost Pirate Kingdom mostrará cómo “los verdaderos piratas del Caribe saquean violentamente a los más ricos del mundo y forman una república sorprendentemente igualitaria en esta serie de documentales”.

El estreno de The Lost Pirate Kingdom está fijado para el próximo 15 de marzo.