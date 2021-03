Netflix quiere estrenar 40 títulos de anime durante este 2021

Parece que un montón de animes están preparando su llegada a Netflix. Si bien durante los últimos meses ha trascendido que el streaming está planeando varios programas en ese estilo, esta semana la plataforma confirmó su compromiso con aquel tipo de historias y anunció que pretende estrenar decenas de títulos de anime en lo que queda de este año.

Particularmente, según recoge Bloomberg, Netflix aprovechó su presentación en la convención AnimeJapan 2021 para revelar que planea lanzar 40 títulos nuevos de anime durante este 2021.

Este movimiento de Netflix evidentemente tiene que ver con sus ambiciones en el mercado asiático, sin embargo, también responde al éxito que han tenido las apuestas de anime en dicha plataforma. Después de todo, Taiki Sakurai, el jefe de producción de anime de Netflix, reveló que la visualización global de programas de anime en el streaming aumentó aproximadamente en un 50% durante el año pasado.

Todo mientras la mitad de los 200 millones de suscriptores de Netflix a nivel mundial vieron al menos un programa de anime en los últimos meses y apuestas como Blood of Zeus se instalaron entre lo más popular en materia de series más de 80 países.

Si bien aún no hay un detalle de todas las apuestas de anime que Netflix planea estrenar durante los próximos meses, por ahora en los planes de la compañía destacan proyectos como Yasuke, Resident Evil: Infinite Darkness, The Way of the Househusband y la adaptación del manga Record of Ragnarok, en la que Netflix confirmó su participación esta semana de la mano del estreno de un tráiler y fijando un estreno para junio.

“Queremos poder enorgullecernos de ser el principal destino de entretenimiento con contenido de buena calidad”, dijo a Sakurai. “El crecimiento de nuestro negocio está directamente relacionado con el crecimiento de nuestro anime”.