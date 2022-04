Netflix realizará una serie animada basada en el juego de mesa Exploding Kittens

El popular juego de cartas Exploding Kittens recibirá dos adaptaciones de la mano de Netflix. Esta semana el streaming anunció que no solo realizará una serie animada, sino que también desarrollará un videojuego inspirado en esta propiedad.

La serie de Exploding Kittens apuntará a un público adulto y con Mike Judge (Beavis and Butt-Head) y Greg Daniels (The Office) como parte de su equipo creativo, su trama seguirá “el eterno conflicto entre el Cielo y el Infierno que alcanza proporciones épicas cuando tanto Dios como el Diablo son enviados a la Tierra, en los cuerpos de gatos domésticos”.

El elenco de la serie animada de Exploding Kittens contará con Tom Ellis (Lucifer), Abraham Lim (The Boys), Lucy Liu (Elementary), Ally Maki (Wrecked), Mark Proksch (What We Do In The Shadows) y Sasheer Zamata (Woke), mientras que Matthew Inman y Shane Kosakowski se desempeñarán como showrunners.

Por otra parte, el videojuego de Exploding Kittens (llamado Exploding Kittens — The Game) estará pensado en dispositivos móviles e invitará a los jugadores a robar cartas con el objetivo de evitar al Gatito Explosivo. Este título tendrá opciones para un solo jugador y multijugador.

“El desarrollo conjunto de un juego y una serie animada abre nuevos caminos para Netflix”, comentó Mike Moon, director de animación para adultos de Netflix (vía Deadline). “¡Y no podríamos pensar en un mejor juego para construir un universo que Exploding Kittens, uno de los juegos más ingeniosos, icónicos y originales de este siglo! ¡Netflix es el lugar perfecto para explorar esta creciente franquicia y somos muy afortunados de trabajar con este increíble equipo!”.

Exploding Kittens — The Game será lanzado en mayo, mientras que la serie de Exploding Kittens llegará a Netflix en 2023.