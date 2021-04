Netflix reveló las primeras imágenes America: The Motion Picture, su nueva película que incluirá hasta un centauro tipo RoboCop

En el marco de la presentación de sus estrenos para los próximos meses, Netflix dio a conocer los primeros vistazos a America: The Motion Picture, la nueva película animada que llegará al servicio de streaming el próximo 30 de junio.

Pero no esperen que America: The Motion Picture sea una estreno tradicional porque desde ya esta entrega se perfila como una inusual apuesta. Después de todo, esta cinta dirigida por Matt Thompson (Archer) en base a un guión de Dave Callaham (Wonder Woman) se dedicará a contar otra versión de la historia de los padres fundadores de Estados Unidos.

Así, esta apuesta animada seguirá a Channing Tatum como un George Washington armado con una motosierra y que tendrá la misión de armar un equipo para derrotar a Benedict Arnold y King James (Simon Pegg).

“En esta historia revisionista animada y tremendamente irónica, un George Washington armado con una motosierra reúne a un equipo de agitadores de la chusma, entre ellos el amante de la cerveza Sam Adams, el famoso científico Thomas Edison, el jinete aclamado Paul Revere y un Gerónimo muy cabreado, para derrotar a Benedict Arnold y King James en la Revolución Americana. ¿Quién ganará? Nadie lo sabe, pero puede estar seguro de una cosa: estos no son los fundadores de tu padre ... uh, los padres”, dice la descripción de la película.

Pero obviamente eso no será todo y como anticipa el primer vistazo a esta producción, de alguna forma su premisa incluirá a un Paul Revere que parece una mezcla de RoboCop con un centauro.

El elenco de America: The Motion Picture también contará con Judy Greer como Martha Dandridge, Killer Mike como Blacksmith, Bobby Moynihan como Paul Revere, Jason Mantzoukas como Samuel Adams, Raoul Trujillo como Geronimo y Olivia Munn como Thomas Edison, además de Will Forte y Andy Samberg en papeles que todavía no son confirmados.

America: The Motion Picture es producida por Reid Carolin, Channing Tatum, Phil Lord y Christopher Miller, y se estrenará el 30 de junio en Netflix.