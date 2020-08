Netflix se transformaría en la casa de The Woman in the Window, la nueva película de Amy Adams

No solo The New Mutants sufrió de múltiples retrasos en lo que concierne a las producciones relacionadas a 20th Century Fox. The Woman in the Window, la adaptación de la novela del mismo nombre protagonizada por Amy Adams, ha tenido un complicado camino rumbo a la pantalla grande.

El plan original era lanzar la producción en octubre del año pasado, pero la mala recepción durante las funciones de prueba forzaron a un aplazamiento. Luego, cortesía de la pandemia de COVID-19, se cayó la posibilidad de lanzar la película en mayo de este año.

De ahí que la resolución sobre esta producción sería saltarse completamente los cines, ya que ahora Deadline informó que Netflix está en las negociaciones finales para adquirir a este thriller psicológico.

Antes de estas conversaciones, The Woman in the Window estaba contemplada para ser la última producción de Fox 2000, el sello que fue cerrado con la adquisición por parte de Disney. Con las nuevas negociones, probablemente será una más de las películas que terminarán llegando directo al streaming.

Otros casos de adquisiciones incluyen a la comedia romántica The Lovebirds, el drama The Trial of the Chicago 7 y la película animada de Bob Esponja.

The Woman in the Window fue dirigida por Joe Wright (Atonement) y presenta la historia de Anna Fox, una doctora que pasa sus días encerrada en su casa de Nueva York, bebiendo vino mientras ve viejas películas y espía a sus vecinos. Pero un día, mientras mira por la ventana, ve algo extraño que sucede en el hogar de sus vecinos.