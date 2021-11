Sumen a los Power Rangers al listado de franquicias que quieren seguir creciendo bajo el amparo de Netflix. Si bien en territorios como Latinoamérica esta saga ya estaba vinculada al streaming por cortesía de su contenido anterior, ahora Deadline reveló que Netflix será la casa del nuevo universo de series y películas de los Power Rangers.

Como recordarán, durante el último tiempo los responsables de la franquicia de los Power Rangers han estado trabajando en una nueva cinta de la mano del Jonathan Entwistle (The End of the F---ing World), pero sus ambiciones para estos héroes no implicarían solo una nueva cinta, sino que también contemplarían más en el terreno de la series.

En ese sentido, Deadline dice que “EOne Television ya ha estado tramando un universo potencial de múltiples series y películas basadas en la propiedad de los Power Rangers” y para ello selló un trato con Netflix.

“Desde que creamos Power Rangers con Jonathan, propusimos realmente un enfoque de mundo entero”, comentó Michael Lombardo, presidente de Televisión Global de eOne. “No es solo un programa, son programas seguidos de películas (y) algunos programas para niños. Hemos encontrado un gran compañero de escritura para (Entwistle), ya están trabajando. Toco madera. Netflix está emocionado, estamos emocionados, esperamos tener noticias pronto”.

Lombardo no quiso entregar más detalles sobre los planes para la franquicia de los Power Rangers en Netflix, pero Entwistle confirmó este proyecto a través de Twitter.

“¡Supongo que el gato está fuera de la bolsa! El nuevo universo de los Power Rangers llegará a Netflix”, señaló el director.

Por ahora no hay muchos detalles oficiales sobre la nueva cinta de los Power Rangers, pero aparentemente esta producción estaría ambientada en los ‘90 y se posicionará como un reinicio de la cinta de 2017.