Netflix sigue buscando franquicias para impulsar su negocio: “Queremos tener nuestra versión de Star Wars o Harry Potter”

No es novedad que las franquicias son una parte importante del negocio de los estudios tanto en el cine como en la televisión. Después de todo, ese tipo de sagas no solo atraen una y otra vez a los fanáticos del contenido original, sino que pueden contar con esa misma base pre-existente al mismo tiempo que tratan de atraer a nuevas audiencias con más entregas.

Pero mientras streamings como HBO Max se sustentan en franquicias como El Señor de los Anillos, Harry Potter, Game of Thrones y las adaptaciones de DC, o Disney Plus tiene a Marvel Studios y Star Wars, Netflix aún seguiría buscando a su gran franquicia insigne.

Si bien se podría argumentar que Stranger Things potencialmente podría consolidarse como el gran caballito de batalla de Netflix. La serie sobre Eleven y compañía ya se está aproximando a su final y, aunque ya hay planes para un spin-off, aún es muy pronto para saber cómo le irá a esa producción.

En ese sentido, en el contexto de una reciente entrevista con Reuters, desde Netflix admitieron que todavía siguen trabajando para sumar más franquicias a su catálogo y tener así un público cautivo para su negocio.

“Queremos tener nuestra versión de Star Wars’ o nuestra versión de ‘Harry Potter’, y estamos trabajando muy duro para construir eso”, dijo Matthew Thunell, el vicepresidente de Netflix. “Pero esos no se construyen de la noche a la mañana”.

Como recordarán durante el último tiempo Netflix no solo confirmó que planeaba realizar un spin-off de Stranger Things (serie que también ha llevado al terreno de los libros, cómics y juegos de mesa), sino que también ha concretado producciones derivadas de The Witcher y La Casa de Papel.

Pero en un panorama donde cada día se ofrece más contenido en las plataformas de streaming, aquellas incursiones no han bastado y las acciones de Netflix han disminuido en un 70% este año. De hecho, según Reuters, esta semana la plataforma anunciará otra baja en su número de suscriptores informando que perdió 2 millones de miembros en el período comprendido para su medición trimestral más reciente.

Así, encontrar una o varias franquicias que contribuyan a crear una “amplia biblioteca de programación original con algo para todos los gustos” sería clave para el futuro de Netflix y sus apuestas actualmente están en gamas tan varias como el futuro de Bridgerton y Army of The Dead hasta sus versiones live-action de One Piece y Avatar: The Last Airbender, pasando por producciones como The Gray Man, Extraction y Enola Holmes.

¿Cuál de esas apuestas funcionará? Por ahora es todo un misterio, pero quizás Netflix querrá evitar polémicas como lo que sucedió con la reciente mala recepción de su serie de Resident Evil.