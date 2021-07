New Line quería que uno de los hobbits muriera durante las películas de El Señor de los Anillos

Frodo, Sam, Pippin y Merry están entre los personajes más queridos y reconocidos de las películas de El Señor de los Anillos realizadas por Peter Jackson. Sin embargo, antes de que aquellas adaptaciones se consolidaran como verdaderos clásicos, New Line Cinema, la división de Warner Bros que estaba involucrada en la producción de las cintas, habría presionado al director para que al menos uno de los hobbits muriera durante la trilogía.

Billy Boyd y Dominic Monaghan, los actores que interpretaron a Pippin y Merry, recientemente participaron de una entrevista con el portal IGN para promover a su nuevo podcast llamado “The Friendship Onion”. En ese contexto, Boyd y Monaghan no solo recordaron algunas anécdotas del rodaje, sino que también revelaron las presiones que Peter Jackson habría enfrentado por parte del estudio para concretar la muerte de un personaje.

“Es un buen trabajo que no sucedió, porque habría sido yo”, dijo Monaghan. “Definitivamente habría sido yo. No hay forma de que maten a Frodo y Sam, y los únicos que quedarían serían Pippin y Merry. No matarían a Pippin porque Pippin tiene una historia muy fuerte con Gandalf. Definitivamente habría sido yo. Creo que Pete, con razón, dijo: ‘Este es un trabajo escrito destacado, y debemos ceñirnos al texto’. Entonces, se mantuvo firme. Sí, estoy agradecido de que no haya sucedido”.

Considerando como resultaron las películas de El Señor de los Anillos, es difícil imaginar que la muerte de Merry u otro hobbit hubiese mejorado a las adaptaciones teniendo en cuenta que aquello ni siquiera sucede en los libros. No obstante, no deja de ser llamativo que New Line presionara a Jackson para realizar ese tipo de cambios.