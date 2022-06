Nick Mohammed no está seguro de que la tercera temporada sea el final de Ted Lasso

Desde un principio se ha planteado que el plan Ted Lasso solo contemplaba tres temporadas. Sin embargo, debido al éxito de la serie no han sido pocos los fanáticos que se han preguntado si la historia de Ted y el A.F. C Richmond podría continuar después del próximo ciclo.

En ese sentido, aunque ni Apple TV+ ni los responsables directos de Ted Lasso han validado esa opción, en una reciente entrevista con Discussing Film el actor Nick Mohammed indicó que cree que Ted Lasso podría continuar más allá de su tercera temporada.

Mohammed señaló que si bien está al tanto que el plan para Ted Lasso es solo para tres temporadas, el intérprete de Nate también reconoció que quizás se podría seguir con el programa después de una pausa.

“No sé, esa es la respuesta honesta. No estoy tratando de tantear, no sé si es el final o no”, dijo Mohammed. “Quiero decir, han sido bastante abiertos al decir que tenían ideas para tres temporadas. Incluso cuando describieron el viaje de Nate, incluso antes de que supieran que tenían encargadas las temporadas dos y tres, me hicieron saber el arco de tres temporada.”

“Efectivamente, tenían planeadas esas tres temporadas para todo el programa, por lo que puedo ver el atractivo desde un punto de vista creativo de terminar mientras estás adelante en la narración de esta historia de tres partes. Pero quién sabe, tal vez se tomen un descanso y luego regresen”, añadió.

Pero por ahora no hay señales sobre una potencial cuarta temporada de Ted Lasso y de hecho ni siquiera tenemos una fecha de estreno para el tercer ciclo que promete abordar toda la tensión entre Nate y el A.F.C Richmond.