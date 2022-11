Nicolas Cage cobra venganza a balazo limpio en el tráiler del western The Old Way

El estudio Lionsgate presentará en enero del próximo año un nuevo western llamado “The Old Way”, cuyo principal gancho es la participación de Nicolas Cage en el rol de un pistolero que comienza a clamar venganza cuando es forzado a volver a la acción tras la muerte de un ser querido. Es decir, algo muy en la senda de John Wick.

La película tendrá una función limitada en cines durante el próximo 6 de enero en Estados Unidos, ya que el plan es concretar un lanzamiento digital a partir del 13 de enero.

Según su sinopsis, “The Old Way se centra en Colton Briggs (Cage), un ex pistolero que creía que había dejado atrás su pasado. Pero cuando una banda de forajidos asesina a su esposa, Briggs descubre que su mundo se hace añicos y debe volver a tomar las armas con violencia”.

“Pero esta vez, no irá solo. Briggs ahora es padre y debe traer a su pequeña hija para cazar al responsable, un tipo llamado McCallister que es un hombre impulsado por sus propios demonios y un pasado turbulento”, agregan.

Vean el tráiler a continuación.

La película es dirigida por Brett Donowho a partir de un guión de arl W. Lucas. El elenco incluye además a Ryan Kiera Armstrong, Abraham Benrubi, Clint Howard, Nick Searcy y Shiloh Fernandez.