Nicolas Cage cree que ha hecho algunos de los mejores trabajos de toda su carrera en la última década

¿Cuál es el mejor período de la carrera de Nicolas Cage? Entre los seguidores del cine y el actor esa interrogante puede generar un debate muy extenso, sin embargo, el propio intérprete tiene una respuesta bastante sencilla.

Durante la promoción de su película más reciente, The Unbearable Weight of Massive Talent, Cage fue consultado sobre si alguna vez le habían ofrecido un papel que consideró demasiado aterrador. El actor respondió indicando que su rol en The Unbearable Weight of Massive Talent, donde debe interpretar a una versión ficticia de sí mismo, inicialmente le dio miedo. No obstante, lo más llamativo es que el protagonista de Contracara siente que aquella película y otras de sus producciones recientes están entre lo mejor de su carrera.

“Esta fue la cosa más aterradora que he hecho en todo mi cuerpo de trabajo. Creo que he hecho algunos de los mejores trabajos en los últimos 10 años de toda mi vida y pongo a Massive Talent en ese período, que ha sido, de alguna manera, marginado por ciertas personas en los medios”, dijo Cage a Collider. “Pero creo que ubico a Pig y Massive Talent, Mandy, Color Out Of Space, Bad Lieutenant, Joe, The Trust y The Runner contra todo lo que hice en los primeros 30 años. Pero en todo ese tiempo, en los 43 años que he estado haciendo esto, Massive Talent es sin duda lo más aterrador que he hecho”.

La carrera de Nicolas Cage a menudo ha sido foco de análisis, mofas y admiración, por lo que el comentario del actor no deja de ser llamativo sobretodo considerando que tiempo atrás también defendió a sus criticadas películas para el mercado hogareño.