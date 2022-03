Nicolas Cage dijo que no se arrepiente por las películas malas que hizo

Para muchos Nicolas Cage es de esos actores que amas u odias, no hay un punto medio. El actor ha tenido elogios por su trabajo en obras como Leaving Las Vegas, Raising Arizona o Red Rock West. No obstante, Cage también ha tenido películas bastante olvidables como Sorcerer’s Apprentice, Ghost Rider: Spirit of Vengeance y Drive Angry.

Muchas de las malas películas que hizo Nicolas Cage se debieron a que debía pagar una enorme deuda de más de seis millones de dólares a la hacienda pública estadounidense, la cual, se debió a enormes gastos en propiedades inmobiliarias alrededor del mundo.

En una entrevista reciente con la revista GQ, Cage declaró que si bien, necesitaba trabajar para pagar sus deudas, también tuvo cuidado de elegir sus papeles para que pudiera participar creativamente. El actor dijo también haber estado complicado por el hecho de que su madre casi fuera internada en una institución mental, por lo que encontró un solución económica rápida en las películas de bajo presupuesto que van directo a DVD. Solamente, tenía que hacer al menos cuatro películas al año para salvarse.

“Cuando estaba haciendo cuatro películas al año, consecutivamente, todavía tenía que encontrar algo en ellas para poder darlo todo... No funcionaron, todas ellas. Algunas de ellas fueron geniales, como ‘Mandy’, pero algunas de ellas no funcionaron. Pero nunca (hice el mínimo posible sin entusiasmo). Entonces, si hubo un error de concepto, fue ese. Que solo lo estaba haciendo y no me importaba. Me estaba cuidando”.

Cage también admitió que prefiere hacer películas pequeñas en desmedro de grandes blockbusters como National Treasure, ya que se sintió traicionado por Disney cuando más necesitaba hacer la tercera parte de la franquicia de aventureros. El intérprete llamó a los grandes estudios meros “amigos del buen tiempo”.

“Disfruto hacer películas como ‘Pig’ y ‘Leaving Las Vegas’ más de lo que disfruto haciendo películas como ‘National Treasure’. Cuando hablo de amigos de buen tiempo en Hollywood, no me refiero a Jerry Bruckheimer, me refiero a Disney. Son como un transatlántico. Una vez que van en cierta dirección, tienes que conseguir un millones de remolcadores para tratar de darle la vuelta”, expresó Cage.

En el último trabajo del actor, The Unbearable Weight of Massive Talent, Cage interpreta una versión ficticia de sí mismo, en la que acepta una millonaria invitación de un líder de un cartel de drogas (Pedro Pascal) obsesionado con él. Algo irónico tomando en cuenta las extrañas y olvidables películas que realizó el actor para pagar sus deudas, las cuales, ya están saldadas.

La película se estrenará en de abril de este año.