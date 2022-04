Nicolas Cage no entiende por qué Hollywood dejó de ofrecerle películas de comedia

A lo largo de su carrera Nicolas Cage ha incursionado en un montón de géneros por lo que al revisar la filmografía del actor pueden encontrar desde cintas de superhéroes y apuestas dramáticas hasta producciones de comedia y películas de acción.

Pero aunque la variedad claramente no es algo que falta en su currículum, Cage siente que durante los últimos años no ha podido realizar tantas comedias.

En una entrevista con Los Angeles Times, el actor señaló que espera que su nueva cinta, The Unbearable Weight of Massive Talent, sirva para recordarle a las compañías que él también puede participar de historias graciosas.

“Me he estado rascando un poco la cabeza en cuanto a por qué Hollywood ya no me ofrecía comedias”, dijo Cage. “Había hecho ‘Raising Arizona’ y ‘Honeymoon in Vegas’ y ‘It Could Happen to You’ y ‘Moonstruck’. Yo estaba como, ‘¿A dónde fue esa opción?’ Creo que esta película ayudará con eso.”.

En The Unbearable Weight of Massive Talent, Cage interpreta a una versión ficticia de sí mismo que accede a participar en la fiesta de cumpleaños de un fanático millonario (Pedro Pascal). Y, de acuerdo a lo que se ha anticipado, a lo largo de la película no solo se podrá ver una verdadera oda al trabajo del actor, sino que Cage aparecerá como dos versiones de sí mismo que tendrán particulares interacciones.

The Unbearable Weight of Massive Talent se estrenará el 12 de mayo en Chile.