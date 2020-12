Nicolas Cage te invita a explorar la historia de los garabatos en el tráiler de The History Of Swear Words

Un par de semanas atrás les contamos que Netflix había presentado a The History Of Swear Words, una nueva serie documental que quiere destacar en el catálogo del streaming presentándose como una apuesta que no solo repasará la historia de algunos de los garabatos más populares en inglés, sino que también será conducida por nada más ni nada menos que Nicolas Cage.

Bueno, durante este martes Netflix finalmente dio a conocer un tráiler para esa producción y probablemente es todo lo que imaginan.

Como podrán ver en el video que está más adelante, el tráiler de The History Of Swear Words incluye a Nicolas Cage gritando “Fuck”, llamativas gráficas y hasta experimentos para demostrar que los garabatos tienen una utilidad. Todo con una notable seriedad que probablemente bastará para pasar unos minutos de entretención.

Por lo que, sin más preámbulos lo mejor es que vean el tráiler aquí:

The History Of Swear Words se estrenará el 5 de enero en Netflix.