Nintendo anuncia un direct de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para este martes

Buenas noticias para todos los que están esperando por la llegada de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y es que desde Nintendo anunciaron que este martes 28 de marzo se llevará a cabo un Direct centrado en el esperado juego.

Según anunciaron a través de Twittter, el productor de la franquicia, Eiji Aonuma, estará presente en la transmisión que se extenderá por cerca de 10 minutos y mostrará gameplay del título.

La transmisión será a las 7:00 AM PT, es decir las 11:00 horas de Chile, y se podrá seguir a través del canal de YouTube de Nintendo.

The Legend of Zelda: Tears of a Kingdom será lanzado el próximo 12 de mayo para Nintendo Switch.