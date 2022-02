Nintendo anunció un nuevo Direct enfocado en los juegos que se lanzarán en la primera mitad de 2022

Si ya tenían planes para este miércoles será mejor que comiencen a ajustar sus panoramas porque Nintendo anunció que realizará un nuevo Nintendo Direct este 9 de febrero.

De acuerdo a la compañía, este Nintendo Direct contemplará cerca de 40 minutos de información y estará centrado principalmente en los juegos de Nintendo Switch que serán lanzados durante en la primera mitad de 2022.

En ese sentido, mientras es probable que la compañía muestre algo de Kirby and the Forgotten Land o Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp e incluso Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Splatoon 3 o Bayonetta 3, naturalmente la ilusión de novedades de Breath of the Wild 2 estará presente. Y quién sabe, quizás la Nintendo tenga alguna sorpresa en el tintero.

Este nuevo Nintendo Direct se desarrollará desde las 2:00 PM Hora del Pacífico (7:00 PM hora de Chile) del miércoles 9 de febrero y pueden seguir la transmisión mediante este enlace de YouTube que ya fue habilitado por Nintendo.